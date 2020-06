Meer Duitse deelstaten weren toeristen uit coronasteden NRW

Steeds meer Duitse deelstaten weren reizigers uit de door corona getroffen gebieden in Noordrijn-Westfalen (NRW), de aan Nederland grenzende deelstaat. Na Beieren en Nedersaksen wil ook Baden-Württemberg mensen uit de getroffen steden Gütersloh en Warendorf verbieden te overnachten in bijvoorbeeld hotels, op kampeerplaatsen en in vakantiehuizen.

Alleen als de bezoekers een attest bij zich hebben van een arts dat ze geen corona onder de leden hebben, mogen zij in de deelstaten overnachten. In de deelstaat Schleswig-Holstein moeten ze eerst een tijd in quarantaine.

Maatgevend voor de deelstaten is het aantal nieuwe infecties per 100.000 inwoners in de zeven dagen voor aankomst. Als dat hoger is dan 50, mogen mensen uit die gebieden worden geweerd. Dat is in de twee steden (omgerekend) het geval.

De beperkingen zijn slecht gevallen in de twee steden, die in een regionale lockdown verkeren vanwege de corona-uitbraak in een groot slachthuis. Velen vragen zich af of ze wel op vakantie kunnen. Woensdag stond een lange rij voor het gebouw waar mensen zich kunnen laten testen op het virus.

De minister van Volksgezondheid in NRW meldde donderdag overigens dat van de 2000 coronatests tot nu toe in Gütersloh er een positief was.