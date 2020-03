Meer Duitse deelstaten sluiten scholen om corona

Steeds meer Duitse deelstaten sluiten scholen en kinderdagverblijven vanwege het rondwarende coronavirus Inmiddels hebben Beieren, Saarland, Berlijn en Nedersaksen aangekondigd dat de deuren van de instellingen vanaf maandag gesloten blijven.

Beieren heeft bij de sluitingen bepaald dat bezoek aan onder anderen bejaarden in verpleeghuizen aan banden wordt gelegd. Ook patiënten in ziekenhuizen gaan op bezoeksrantsoen: een bezoeker per dag voor maximaal een uur.

De meeste deelstaten sluiten scholen en kinderdagverblijven tot de paasvakantie in april.

Eind januari werd in Beieren de eerste coronabesmetting in Duitsland ontdekt. Het gaat om een man die door een Chinese vrouw die op zakenbezoek was, was aangestoken. De cijfers over het aantal besmettingen lopen uiteen ruim 2400 tot 2745. Volgens het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, zijn er drie doden maar media melden vijf tot zes sterfgevallen.