Meer Duitse controles langs Nederlandse grens met Pasen

De politie in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaat in het paasweekend meer controles in het grensgebied uitvoeren. De politie verwacht meer verkeer over de grenzen heen, terwijl wordt verlangd dat mensen thuisblijven om de verspreiding van het nieuwe virus tegen te gaan.

De politie heeft de opdracht langs de grenzen met Nederland en België extra waakzaam te zijn. De politie moet identiteitscontroles houden en bekijken of iemand mogelijk besmet is.

De Bondsrepubliek stelt aan de grens met vijf buurlanden (Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland) de eis dat iemand die het land binnenkomt, een dringende noodzaak heeft om naar Duitsland te gaan. Sinds half maart zijn 70.000 mensen teruggestuurd. Maar de Nederlandse en Belgische grens bleven open.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer stelde voor de grenzen overal te sluiten voor reizigers die geen prangende reden hebben om naar Duitsland te komen. Het crisiskabinet van bondskanselier Merkel kon daar vooral door verzet van Noordrijn-Westfalen en kritiek van het ook aan Nederland grenzende Nedersaksen niet toe besluiten.

Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie heeft beklemtoond dat de Duitse grens niet dichtgaat. Wie naar Duitsland reist, kan in de grensstreek weliswaar de vraag krijgen van bijvoorbeeld een Duitse agent of dat echt nodig is. Maar dat blijft verder zonder gevolgen. Het departement overlegt naar eigen zeggen voortdurend met de Duitse autoriteiten. Bondskanselier Merkel voerde de goede samenwerking op als argument om de grenzen met Nederland en België open te houden.

De premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, heeft betoogd dat de Duitse en Nederlandse grensregio’s te veel met elkaar verweven zijn om van elkaar af te scheiden. Maar in het Nedersaksische Osnabrück heeft de politie gemeld dat de gezamenlijk grenspatrouilles met de Nederlandse collega’s voor onbepaalde tijd zijn opgeschort. De politiepatrouilles blijven wel met elkaar in contact maar rijden voorlopig niet meer in dezelfde wagens. Nederland staat bij de Duitse RIVM (RKI) sinds 2 april te boek als risicogebied.