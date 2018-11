Meer doden en ruim 200 vermisten in Californië

De brandweer in Californië heeft de grootste moeite om de branden in de Amerikaanse staat onder controle te krijgen. Het dodental als gevolg van de vuurzeeën is inmiddels opgelopen tot 31. Van 228 mensen weten de autoriteiten niet waar ze zijn.

In het stadje Paradise zijn nog eens zes lichamen geborgen. De slachtoffers werden gevonden in hun afgebrande huizen en één in zijn auto. De zogenoemde Camp Fire die daar woedt heeft nu aan 29 mensen het leven gekost. Een andere brand, meer naar het zuiden, eiste twee levens. Daar wordt de bekende kustplaats Malibu door het vuur bedreigd.

De branden worden aangesterkt door de harde, droge wind. Verwacht wordt dat de wind de komende drie dagen nog aanhoudt.