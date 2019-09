Meer doden door zware regenval Spanje

Het aantal doden door buitensporig zware regenval en overstromingen in het zuidoosten van Spanje is opgelopen naar drie. In de stad Almeria verdronk een man in een auto in een tunnel die razendsnel onderliep.

Een politieman wist twee andere inzittenden uit het voertuig te halen maar dat lukte niet meer bij de man. Donderdag kwamen een 61-jarige man en zijn 51-jarige zus om het leven in de plaats Caudete, ten noordwesten van Alicante. Hun auto werd meegesleurd door plotseling stijgend water.

De luchthaven van Almeria ging vrijdag dicht omdat passagiers en personeel het vliegveld door overstromingen niet meer konden bereiken. Reddingwerkers meldden dat ongeveer zestig mensen waren gered van een camping in een natuurreservaat aan de kust van de provincie Almeria.