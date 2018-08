Bij de ongeregeldheden woensdag in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, zijn zes doden gevallen. De politie stelde het aantal slachtoffers donderdag naar boven bij.

De politie verklaarde dat de situatie in de stad nog dermate gespannen is, dat er assistentie van het leger nodig is. De Britse ambassadeur in Zimbabwe riep enkele ministers op de militairen terug te halen naar de kazerne.