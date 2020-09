Meer doden door hevige natuurbranden VS

De enorme natuurbranden in de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington in het westen van de VS hebben inmiddels aan vijftien mensen het leven gekost. De schaal van de verwoestingen is dermate groot dat de autoriteiten deze nog niet in kaart hebben kunnen brengen.

Het vuur wordt aangewakkerd door een intense, droge wind. In Oregon lieten de autoriteiten een half miljoen mensen evacueren. Volgens de gouverneur van de staat zijn zeker vijf steden substantieel verwoest. „We hebben nog nooit zo veel branden gezien in onze staat”, aldus gouverneur Kate Brown.

In Californië is inmiddels een recordhoeveelheid van 12.500 vierkante kilometer land door branden verwoest en werd ook de grootste brand ooit gemeten.