Meer doden door enorme hitte Japan

De hitte wil maar niet wijken in Japan. Woensdag bezweken opnieuw acht mensen aan de enorme warmte die vele delen van het land in de greep houdt. Meer dan tweeduizend mensen belandden woensdag in het ziekenhuis omdat ze door de warmte onwel werden.

Sinds vorige week de extreem hoge temperaturen hun intrede deden, stierven bijna 25 mensen aan de gevolgen daarvan. Het kwik stijgt soms tot 45 graden. Vooral ouderen, maar ook kinderen, worden daardoor bedreigd. Onder de slachtoffers is volgens lokale media een zesjarige jongen die na een schooluitje ineenzeeg.

Extreme warmte wordt een steeds belangrijker thema in Japan.