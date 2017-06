Meer doden door brand torenflat Londen

De politie van Londen maakt maandag nieuwe cijfers bekend over het vermoedelijke aantal doden als gevolg van de brand in de Grenfell Tower. Het dodental staat op 58, maar wordt volgens politiecommandant Stuart Cundy zeker verhoogd.

Onder de 58 doden zijn er dertig van wie het overlijden is bevestigd. De rest bevond zich zeker in de flat toen de brand uitbrak, maar heeft zich daarna niet meer gemeld zodat moet worden aangenomen dat zij zijn omgekomen.

De politie gaat ervan uit dat er nog meer mensen in de Grenfell Tower waren, wier aanwezigheid om wat voor reden ook niet bij haar gemeld is. Cundy riep daarom mensen op dit alsnog te doen, als zij van iemand weten dat die in Grenfell woonde, op visite was of verbleef. „Wij hoeven niet te weten waarom u ons dat niet eerder verteld heeft.”

De politie gaf zondag beelden vrij van de ravage in de uitgebrande flats. Teams van politie en hulpdiensten zijn van onder tot boven door de toren gegaan en moeten nu een volledig en systematisch forensisch onderzoek uitvoeren. De beelden maken duidelijk dat dit een langdurig karwei wordt, dat weken in beslag zal nemen. „Wij moeten mensen ook voorbereiden op de verschrikkelijke waarheid dat door de intensiteit van de brand van sommige mensen de identiteit niet meer vastgesteld kan worden.”