Meer dan zestig politiemensen gewond bij protesten in Frankrijk

Bij talrijke betogingen tegen een nieuwe wet voor ‘algemene veiligheid’ en tegen politiegeweld zijn in Frankrijk zaterdag meer dan zestig politieagenten gewond geraakt. Ruim tachtig mensen zijn tijdens de protesten en ongeregeldheden gearresteerd. Circa een derde van de slachtoffers onder agenten liep de verwondingen in Parijs op. Op sociale media zijn beelden verspreid van groepen betogers die agenten in elkaar slaan.

Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden er onder de demonstranten zijn. Een 24-jarige fotograaf werd ernstig aan het gezicht gewond door toedoen van agenten, volgens de in Parijs gevestigde belangenorganisatie van verslaggevers RSF (Reporters sans frontières).

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 133.000 mensen de straat op gegaan om te betogen, van wie circa 46.000 in de hoofdstad. De organisatoren spreken van een half miljoen betogers, van wie 200.000 in Parijs.

De betogingen richten zich tegen de wet voor ‘algemene veiligheid’ omdat die het verbiedt agenten herkenbaar in beeld te brengen. Dit zou indruisen tegen de persvrijheid en politiemensen ten onrechte anonimiteit bieden op vooral de sociale media. De betogingen zijn heftiger geworden nadat pas beelden waren opgedoken van de mishandeling van een zwarte man door agenten. President Macron zei vrijdag dat „we ons moeten schamen” voor die beelden van het pak slaag dat de zwarte muziekproducent Michel Zecler vorige weekend in Parijs kreeg.

Mensenrechtenorganisaties zien de nieuwe wet als een middel om de persvrijheid aan banden te leggen en onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door de politie te belemmeren. Voorstanders zeggen dat politieagenten en hun families bescherming nodig hebben tegen pesterijen, zowel online als persoonlijk als ze buiten dienst zijn.