Meer dan zes miljoen coronabesmettingen in India

Het aantal coronabesmettingen in India is met de 82.170 nieuwe gevallen in het afgelopen etmaal tot boven de zes miljoen gestegen. Dat laten nieuwe gegevens van het Indiase ministerie van Volksgezondheid zien.

De afgelopen 24 uur stierven 1039 inwoners aan de gevolgen van het longvirus. Daarmee komt het totale dodental sinds de uitbraak uit op 95.542.

Wereldwijd heeft India het hoogste aantal geïnfecteerden, op de Verenigde Staten na. Daar zijn inmiddels ruim zeven miljoen besmettingen geregistreerd.

Op het moment zijn voor zover bekend wereldwijd bijna 1 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het longvirus wordt veroorzaakt. Het nieuwe coronavirus stak eind vorig jaar de kop op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich in enkele maanden over de hele wereld. Tot nu toe zijn bijna 33 miljoen mensen besmet geraakt.