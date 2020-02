Meer dan twintig patiënten met coronavirus overleden in Italië

$lead

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is opgelopen naar 21. De Italiaanse autoriteiten hebben vastgesteld dat zeker 821 mensen het virus hebben opgelopen, melden de autoriteiten.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Vooral in de noordelijke regio’s Lombardije en Veneto zijn veel besmettingen gemeld. Die gebieden zijn erg belangrijk voor de Italiaanse economie.

Wereldwijd zijn bijna 84.000 besmettingen en ruim 2800 sterfgevallen gemeld, veruit de meeste in China. Daarna heeft Zuid-Korea het hoogste aantal besmettingen gemeld: ruim 2300.