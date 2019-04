Meer dan twintig doden door bosbrand China

Bij een bosbrand in het zuidwesten van China zijn zeker 24 mensen, voornamelijk brandweerlieden, om het leven gekomen. Staatsmedia melden maandag dat de brandweer in het weekend eropuit was gestuurd om een grote brand in onherbergzaam berggebied te blussen.

De autoriteiten verloren het contact met de groep van dertig brandweermannen op zondagmiddag. Op dat moment veroorzaakte een plotselinge windvlaag een nieuw groter vuur.

De brand brak zaterdag uit op een hoogte van 3800 meter in de provincie Sichuan. Een reddingsteam is inmiddels ter plaatse.