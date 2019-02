Meer dan twintig doden bij strijd Oost-Congo

Bij gevechten tussen Congolese soldaten en rebellen in het oosten van Congo zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Volgens het leger zijn onder de doden twintig militieleden van de rebellenbeweging Mai-Mai en twee militairen.

De gevechten ontstonden toen het leger probeerde stellingen van de rebellen in de stad Beni op te breken.

In Oost-Congo, dat rijk is aan bodemschatten, strijden verschillende rebellengroeperingen om de controle. Circa 18.000 VN-vredestroepen proberen de rust in de regio te bewaren.