Meer dan twintig doden bij mijnongeval China

In China zijn 21 mijnwerkers omgekomen toen een deel van de mijn instortte. Reddingswerkers zochten nog naar twee mensen die mogelijk in de mijn zaten opgesloten. Ze zijn dood teruggevonden, meldt het Chinese Volksdagblad.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag in een kolenmijn in de provincie Shaanxi in het midden van het land. Op dat moment waren 87 mensen ondergronds aan het werk. De meesten konden veilig uit de mijn worden getakeld. Een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk wordt ingesteld.

In China zijn problemen met de ondergrondse winning van delfstoffen, vooral kolen, aan de orde van de dag. Slechte veiligheidsmaatregelen en onderhoud, ontbrekend toezicht en vriendjespolitiek bij lokale overheden maken elk jaar honderden slachtoffers.