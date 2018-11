Meer dan twintig doden bij branden Californië

De grote bosbranden in de Amerikaanse staat Californië hebben inmiddels meer dan twintig levens geëist. Zaterdag werden nog eens veertien lichamen gevonden, melden de lokale autoriteiten. Tientallen mensen zijn vermist.

Met name het stadje Paradise, zo’n 145 kilometer ten noorden van Sacramento, is hard getroffen. Camp Fire, zoals de brand daar wordt genoemd, heeft aan 23 mensen het leven gekost. Duizenden huizen en bedrijven gingen daar in vlammen op. Doordat het vuur zich snel verspreidde, moesten inwoners in allerijl hun huis verlaten.

Ook in Malibu, in de buurt van Los Angeles, hebben duizenden mensen hun huizen moeten verlaten door een andere grote natuurbrand. Daar zijn twee mensen omgekomen, al staat nog niet helemaal vast of die slachtoffers daadwerkelijk door de brand om het leven zijn gekomen.