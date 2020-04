Wereldwijd zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen genezen van een besmetting met het coronavirus. Dat meldde de website Worldometer donderdag.

Het aantal mensen dat beter is geworden, is op dit moment minder dan een derde van het totaal aantal vastgestelde infecties. Dat ligt volgens de tellingen van de site op ruim 3,2 miljoen. Het aantal fatale aflopen is tot meer dan 228.000 gestegen.