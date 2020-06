Meer dan half miljoen coronabesmettingen in Rusland

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Rusland is de 500.000 voorbij. De autoriteiten melden dat de afgelopen 24 uur bij nog eens 8779 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen in het land staat daarmee op 502.436. Het dodental steeg met 174 naar 6532. Rusland heeft na de Verenigde Staten en Brazilië het hoogste aantal coronagevallen gemeld. Het officiële dodental is relatief laag in vergelijking met andere zwaar getroffen landen.

De autoriteiten in hoofdstad Moskou hebben deze week de strenge lockdown grotendeels ingetrokken. De miljoenen inwoners van de stad kunnen zich weer vrijelijk bewegen. Critici zeggen dat het te vroeg is om dergelijke maatregelen te versoepelen en denken dat de autoriteiten daar politieke redenen voor hebben.