Meer dan half miljoen coronabesmettingen in Colombia

Het ministerie van Volksgezondheid van Colombia meldt woensdag dat er meer dan 13.000 coronabesmettingen zijn vastgesteld in het laatste etmaal, waarmee het totale aantal in het Latijns-Amerikaanse land boven de half miljoen uitstijgt. De toename in de laatste 24 uur is de grootste die het land in één etmaal registreerde sinds het virus er op 6 maart voor het eerst bij iemand werd ontdekt.

In totaal staat het aantal vastgestelde besmettingen in Colombia op 502.178 gevallen. Zeker 15.979 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het longvirus. Het aantal vastgestelde infectiegevallen is de laatste weken fors gestegen, bijna parallel aan het aantal afgenomen coronatesten.

Bogotá, de hoofdstad met rond de 8 miljoen inwoners, is de voornaamste infectiehaard in het land. Ongeveer een derde van de coronagevallen is daar vastgesteld.

De regering stelde op 25 maart beperkende maatregelen in, die meerdere keren werden verlengd. De laatste daarvan zijn van kracht tot 30 augustus. De rechtse president Ivan Duque heeft de maatregelen voor bepaalde sectoren versoepeld om de nefaste effecten op de economie te verzachten.