Meer dan een miljoen bezoekers voor Leonardo in Louvre

De grote tentoonstelling in het Parijse Louvre van werk van Leonardo da Vinci heeft 1,1 miljoen bezoekers getrokken. Niet eerder trok een tijdelijke expositie daar zoveel mensen. De tentoonstelling werd maandag na vier maanden afgesloten. Het laatste weekeinde was het museum ook in de nachtelijke uren opengesteld om zoveel mogelijk belangstellenden nog een kans te geven.

De expositie telde 160 werken waaronder elf schilderijen en zeventig tekeningen van de Italiaanse meester en wetenschapper, die vijfhonderd jaar geleden stierf. Koningin Elizabeth II, Bill Gates en het Vaticaan kwamen met bruiklenen over de brug. Tickets moesten vooraf worden besteld. Door het reserveringssysteem trachtte het Louvre de drukte in goede banen te leiden.