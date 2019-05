Meer dan duizend wapens in woning Los Angeles

In een woning in een dure buitenwijk van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië heeft de politie bij een inval een wapenarsenaal van meer dan duizend geweren en en munitie gevonden.

De politie deed een inval in de luxe villa in de wijk Holmby Hills op basis van een anonieme tip over illegale wapenaankopen. „Het is niet te bevatten hoe iemand in deze woonwijk zoveel wapens kan hebben”, reageerde woordvoerder Chris Ramirez.

Eén persoon is gearresteerd op verdenking van illegale wapenverkoop. Over de identiteit van de eigenaar van het huis is niets bekend.