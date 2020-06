Meer dan duizend Syriërs vrijwillig vanuit Duitsland teruggekeerd

Meer dan duizend Syriërs zijn sinds 2017 met financiële steun van de Duitse bondsregering vrijwillig naar hun land van herkomst teruggekeerd, laat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Het Bondsagentschap voor Migratie en Vluchtelingen betaalde in 2017 voor 199 terugreizen. In 2018 waren dat er 466 en afgelopen jaar 347.

Daarbij gaat de bondsregering ervan uit dat het daadwerkelijke aantal terugkeerders hoger is, omdat federale vergoedingen voor terugreizen niet in elke deelstaat beschikbaar zijn. Vanwege de „aanhoudend complexe veiligheidssituatie” in Syrië, promootte de bondsregering de terugkeer naar eigen land lange tijd niet, is te lezen op de website over de het programma.

In Syrië woedt sinds 2011 een bloedige burgeroorlog. In 2012 stopte Duitsland met het terugbrengen van Syriërs. Ongeveer 630.000 van hen hebben sinds het begin van de burgeroorlog asiel aangevraagd in Duitsland. De meeste aanvragen werden goedgekeurd.

Vrijwillige terugkeer wordt door de bondsregering en de deelstaten sinds veertig jaar gepromoot en vergoed. Behalve in de reiskosten, komt de Duitse overheid mensen ook tegemoet in de kosten van het opbouwen van een nieuw bestaan in het land van herkomst.