Meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen in Italië

De gezondheidsautoriteiten in Italië hebben de afgelopen 24 uur 1071 nieuwe besmettingen met het gevreesde coronavirus geregistreerd. Daarmee werd voor het eerst sinds 12 mei de grens van duizend extra gevallen gepasseerd. Dat was voorspelbaar gezien de tendens in de voorbije dagen: 642 (woensdag), 845 (donderdag), 946 (vrijdag).

De regio’s waar de toename het grootst was zijn Rome (+215), Lombardije (+185), eerder dit jaar het zwaarst getroffen gebied, en Venetië (+160). Opmerkelijk en verontrustend is de situatie rond de Italiaanse hoofdstad. Niet eerder werd zo’n groot aantal nieuwe corona-infecties ontdekt. Het vorige record (208) dateerde van 28 maart, ten tijde van de strenge lockdown.

Volgens Alessio D’Amato van de Gezondheidsdienst Lazio is 61 procent van de nieuwe gevallen vakantiegerelateerd. Bijna de helft van de positief geteste personen heeft het virus zeer waarschijnlijk opgelopen op Sardinië, dat tijdens de eerste coronagolf gespaard bleef. De krant Corriere della Sera wijdde zaterdag een groot artikel aan de ‘Sardijnse zaak’ met waarschuwingen aan het adres van toeristen die het eiland bezoeken.