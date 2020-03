Meer dan duizend coronabesmettingen in Oostenrijk

Het aantal mensen bij wie in Oostenrijk een besmetting met het coronavirus is vastgesteld, is de duizend voorbij. De autoriteiten hebben zware maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en ook Nederlanders krijgen te maken met beperkingen.

In het Alpenland zijn inmiddels 1018 besmettingen en twee sterfgevallen gemeld. De regering heeft scholen en veel winkels gesloten. Ook de grenzen met buurlanden Zwitserland en Italië zijn dicht.

Nederlanders moeten na aankomst verplicht twee weken in thuisquarantaine, tenzij ze beschikken over een actuele gezondheidsverklaring. Die beperking geldt ook voor inwoners van landen als het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Oekraïne.