Meer dan drie miljoen coronatesten uitgevoerd in Duitsland

In Duitsland zijn tot nu toe ruim 3 miljoen coronatesten uitgevoerd. Daarvan waren er meer dan 197.000 positief, aldus het Robert Koch-Institut (RKI) in een nieuw rapport. Het aantal testen dat wordt uitgevoerd blijft toenemen. Alleen vorige week al werden 382.000 Duitsers gecontroleerd op het coronavirus.

Eind maart en in begin april werden de meeste mensen positief getest op het virus. Ongeveer 9 procent van de ruim 400.000 testen die rond die tijd werden gedaan waren positief. Dat percentage is inmiddels gezakt tot 2,7 procent, aldus het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

De testcriteria in Duitsland worden steeds minder streng. Zo mochten eerst alleen mensen getest worden die wonen in een risicogebied of in contact geweest waren met een besmet persoon. Duitsers met mildere virussymptomen mogen nu ook een coronatest ondergaan.