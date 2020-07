Meer dan dertig doden door bliksem India

Meer dan dertig mensen zijn in 24 uur tijd in het noordoosten van India om het leven gekomen door blikseminslagen. In de deelstaat Bihar kwamen 21 mensen om. De meesten werden zelf getroffen door de bliksem. Anderen stierven door gevolgen zoals omvallende bomen.

In de aangrenzende deelstaat Uttar Pradesh zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker elf mensen gedood door het onweer dat vaak voorkomt in de huidige regentijd, de moesson.

De moesson eindigt in september en richt jaarlijks veel schade aan. De neerslag is echter onmisbaar voor de landbouw.