Meer dan dertig doden bij aanval in Ethiopië

In het westen van Ethiopië zijn zondag 32 mensen geëxecuteerd. Daarnaast zijn meer dan twintig huizen in brand gestoken.

De moorden in de regio Oromiya werden uitgevoerd door een gewapende groep met de naam OLF Shane, aldus de lokale autoriteiten. De doden zijn begraven. Ongeveer 700 tot 750 mensen zijn ontheemd geraakt.

OLF Shane is een afsplitsing van het zogeheten Oromo Bevrijdingsfront (OLF), een oppositiepartij die in de ban was gedaan, maar waarvan de leden terug naar Ethiopië mochten komen toen premier Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam.

OLF Shane zegt te vechten voor de rechten van de Oromo’s, de grootste etnische groep in Ethiopië. Volgens de lokale autoriteiten was er echter geen direct motief voor de moordpartij. Ze zouden zijn geëxecuteerd nadat de gewapende groep hun had verteld dat ze een ontmoeting met hen wilden.