Meer dan 90.000 mensen moeten vluchten voor branden Californië

Meer dan 90.000 mensen moeten in de buurt van de Amerikaanse stad Los Angeles hun huis uit vanwege natuurbranden. Honderdduizenden andere inwoners van Californië zitten zonder stroom. Twee brandweerlieden liepen ernstige brandwonden op.

In het gebied woeden twee grote branden. Het gaat om de Silverado Fire buiten de stad Irvine en de Blue Ridge Fire bij de plaats Yorba Linda. "Het is krankzinnig. Zelfs in de auto prikken mijn ogen, neus en keel", zei een Franse medewerker van een bedrijf in Irvine.

Het vuur heeft een gebied van duizenden hectaren verwoest, maar voor zover bekend gingen geen gebouwen in vlammen op. Elektriciteitsbedrijven hebben uit voorzorg de stroomvoorziening van honderdduizenden huishoudens afgesloten. Zo moet worden voorkomen dat brand uitbreekt door beschadigingen aan elektriciteitskabels.

Californië kampt al maanden met verwoestende natuurbranden. Sinds het begin van het jaar is ruim 16.000 vierkante kilometer land verwoest. Duizenden woningen gingen in vlammen op en meer dan dertig mensen kwamen om het leven.

De autoriteiten in de staat hebben een verband gelegd met klimaatverandering. Door het drogere weer zouden branden sneller om zich heen kunnen grijpen.