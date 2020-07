Meer dan 70.000 coronadoden in Brazilië

Het aantal mensen dat in Brazilië is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is vrijdag de 70.000 gepasseerd. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het ministerie zei dat er de afgelopen 24 uur 45.000 nieuwe besmettingen en 1200 doden zijn geregistreerd. Daarmee komt het totale aantal besmettingen uit op 1,8 miljoen. Tot nu toe zijn 70.400 Brazilianen gestorven aan het virus. Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld door het coronavirus.

Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro raakte eerder deze week besmet met het coronavirus, maar hij zou in goede gezondheid verkeren. „Hij heeft geen complicaties,” meldde de persdienst van de president donderdag. Hij staat onder constant toezicht van een medisch team.