Meer dan 60.000 coronabesmettingen in VS

Het aantal mensen bij wie in de Verenigde Staten is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben, is de 60.000 gepasseerd. Ook zijn zeker 827 patiënten met het virus overleden, meldt de Johns Hopkins University. Die baseert zich op officiële bronnen.

De VS hebben na China en Italië de meeste coronabesmettingen gemeld. De teller staat nu op 60.115. Wie het huidige aantal vastgestelde besmettingen en sterfgevallen door het virus naast elkaar zet, komt uit op een sterftecijfer van 1,38 procent in de VS. Het echte sterftecijfer ligt waarschijnlijk lager omdat niet alle mensen die het virus oplopen ook worden getest.

Het Congres kreeg eerder deze maand te horen dat 70 miljoen tot 150 miljoen Amerikanen besmet kunnen raken. Als het daadwerkelijke sterftecijfer uitkomt op 1 procent, zou dat betekenen dat 700.000 tot 1,5 miljoen mensen komen te overlijden.

Het virus zou dan meer levens kosten dan hartziekten, in 2018 de voornaamste doodsoorzaak in de VS. Toen overleden volgens officiële cijfers zo’n 650.000 mensen aan dergelijke aandoeningen.