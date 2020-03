Meer dan 52.000 coronabesmettingen in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA).Het aantal besmettingsgevallen in Duitsland met het coronavirus is zaterdag opgelopen tot boven de 52.000. Dat meldt persbureau DPA op basis van cijfers van de deelstaten. Het aantal doden is opgelopen tot boven de 366.

Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen is de zwaarst getroffen regio met 12.700 besmettingsgevallen, gevolgd door Beieren met minstens 11.800 gevallen. Relatief gezien is Hamburg er het ergst aan toe met 105,1 gevallen per 100.000 inwoners. Landelijk ligt dat cijfer op 62,7.

Verscheidene Duitsers zijn ook in het buitenland bezweken aan het longvirus. Twee sterfgevallen worden gemeld vanuit Egypte, een in Cyprus en een op Kreta.