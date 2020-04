‘Meer dan 5000 coronadoden in Duitsland’

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Duitsland is opgelopen tot 5018. Bij 147.400 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus. Dat meldt persbureau DPA op basis van cijfers van de deelstaten.

Beieren is momenteel de zwaarst getroffen deelstaat. Daar zijn 39.100 besmettingen vastgesteld en zeker 1443 patiënten overleden. Daarna volgen het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen (ruim 30.200 besmettingen en 964 doden) en Baden-Württemberg, waar 29.300 coronagevallen zijn vastgesteld en zeker 1103 patiënten zijn gestorven.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland ligt vermoedelijk hoger, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. De autoriteiten schatten dat iedere tien besmette mensen het virus overdragen aan negen anderen (een reproductiegetal van 0,9). Dat betekent dat de epidemie geleidelijk verdwijnt.