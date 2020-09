Meer dan 5 miljoen kinderen in Italië terug naar de schoolbanken

Ongeveer 5,6 miljoen leerlingen in Italië zijn maandag weer terug in de klas nu scholen in het grootste deel van het land de deuren weer openen. Ze waren meer dan zes maanden gesloten om mogelijke besmettingen met het coronavirus tegen te gaan.

„Vandaag is een belangrijke dag voor de hele nationale gemeenschap”, zei premier Giuseppe Conte, eraan toevoegend dat de regering „de moeilijkheden niet verborgen houdt”.

Sommige regio’s hebben de heropeningsdatum uitgesteld tot volgende week, terwijl Duitstalig Zuid-Tirol eerder openging, op 7 september. In totaal zijn er meer dan 8 miljoen schoolkinderen in Italië.

Het heropenen van scholen is een grote logistieke en organisatorische uitdaging, terwijl er ook vrees is dat dit kan leiden tot een nieuwe piek in besmettingsaantallen.

Scholen hebben de klaslokalen moeten herschikken om ervoor te zorgen dat leerlingen minimaal 1 meter uit elkaar zitten. Als dit niet mogelijk is, of wanneer ze zich verplaatsen, moeten ze een gezichtsmasker dragen.

Om sociale afstand te vergemakkelijken, heeft de regering 2,4 miljoen schoolbanken met één stoel besteld, maar de oplevering is laat en zal naar verwachting pas eind oktober voltooid zijn.