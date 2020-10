Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen in Brazilië

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Brazilië is de 5 miljoen voorbij. Het dodental door de uitbraak van het besmettelijke virus in het Zuid-Amerikaanse land staat inmiddels op ruim 148.000, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het circa 210 miljoen inwoners tellende Brazilië behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Alleen India (6,7 miljoen coronagevallen) en de Verenigde Staten (7,5 miljoen) hebben meer besmettingen vastgesteld. Ook de leiders van Brazilië en de VS, Jair Bolsonaro en Donald Trump, liepen het virus op.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen in de landen ligt vermoedelijk nog veel hoger, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. In Europa is inmiddels bij ruim 6 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen, becijferde persbureau AFP woensdag.