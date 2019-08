Meer dan 40 doden bij raketaanval Syrië

Bij een raketaanval op een bijeenkomst van islamisten in Syrië zijn zeker veertig mensen gedood, meldden rebellen en waarnemers. De aanval vond plaats ten noorden van Idlib tussen de dorpen Kafaria en Maarat, volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zaterdag.

Daarbij zijn ook twee hooggeplaatste bevelhebbers van de jihadistische militie Hurras al-Din (beschermer van religie) gedood, die is gelieerd aan het terroristische netwerk al-Qaeda, zeiden bronnen rond de rebellen in Idlib.

Wie verantwoordelijk is voor de aanval, was aanvankelijk onduidelijk. Ook was het niet bekend of het een aanval was door vliegtuigen of grondraketten, zei het Observatorium.

Op vrijdag kondigde de Syrische regering een eenzijdig staakt-het-vuren af voor de door rebellen gecontroleerde provincie Idlib. „Terroristen” zijn echter uitgesloten, zei het Syrische leger.

De provincie Idlib in het noordwesten van Syrië is het laatste grote rebellengebied in het land. Het wordt voornamelijk gecontroleerd door islamitische milities. Naar schatting wonen er ongeveer drie miljoen mensen. Het Syrische leger valt sinds april massaal de rebellen in de provincie aan.