Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen in Europa

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer dan vier miljoen mensen in Europa besmet geraakt. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van officiële tellingen.

In totaal zijn er in Europa 4.006.077 besmettingsgevallen vastgesteld, 216.080 mensen hebben die besmetting niet overleefd. 2.281.959 Europeanen worden als genezen beschouwd. Ongeveer een kwart van alle infecties is gemeld in Rusland (1.048.000, 17.299 doden). Spanje volgt met 470.973 gevallen en 29.152 doden. Daarna volgt het Verenigd Koninkrijk (337.168, 41.504).