Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen in Brazilië

In Brazilië zijn het afgelopen etmaal 43.773 inwoners positief getest op het coronavirus en 834 Brazilianen gestorven aan de gevolgen daarvan. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak van het virus zijn in het Zuid-Amerikaanse land meer dan 4 miljoen gevallen geregistreerd.

Brazilië telt in totaal 4.041.638 besmettingsgevallen, terwijl het officiële dodental door Covid-19 is gestegen tot 124.614. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie. Na de Verenigde Staten is geen enkel ander land zo hard getroffen door het longvirus.