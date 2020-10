Meer dan 32.000 nieuwe coronabesmettingen in Frankrijkl

In Frankrijk zijn voor het eerst binnen 24 uur meer dan 32.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Zaterdagavond meldden de gezondheidsautoriteiten 32.427 nieuw geregistreerde gevallen, een record binnen één dag sinds de start van grootschalige coronatesten in het land. In Frankrijk wonen ongeveer 67 miljoen mensen.

De situatie rond het coronavirus in Frankrijk is al wekenlang aan het verslechteren. Sinds zaterdag kennen Parijs en acht andere grote steden een avondklok van 21.00 tot 06.00 uur. Het gaat om ongeveer 20 miljoen mensen. Op dit moment mogen zij alleen nog maar met een goede reden de deur uit.

De gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag nog eens negentig sterfgevallen. Sinds het begin van de pandemie zijn in het land meer dan 33.000 mensen gestorven aan Covid-19.