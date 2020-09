Meer dan 3000 nieuwe coronabesmettingen per dag in Tsjechië

In Tsjechië zijn in het afgelopen etmaal 3130 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het is de eerste keer dat het Centraal-Europese land de grens van drieduizend besmettingen per dag passeert, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid.

Het totaalaantal mensen dat in Tsjechië het coronavirus heeft opgelopen komt uit op ruim 44.000. En 489 mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden. In het land met ruim 10 miljoen inwoners zijn sinds vrijdag strengere maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo moeten scholieren een mondkapje dragen. De horeca sluit om middernacht en bezoekers mogen alleen zitten.

Het Nederlandse reisadvies voor Tsjechië is geel (let op veiligheidsrisico’s), met uitzondering van Praag. Voor de hoofdstad is eerder deze week de kleurcode veranderd in oranje, wat staat voor alleen noodzakelijke reizen.