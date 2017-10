Meer dan 300 doden door aanslag Mogadishu

Het dodental als gevolg van een bomaanslag zaterdag op een druk kruispunt in de Somalische hoofdstad Mogadishu en een aanslag elders in de stad is opgelopen tot zeker driehonderd. Dat meldt het hoofd van de ambulancedienst.

Op bevel van de regering zijn al 160 doden begraven omdat ze niet geïdentificeerd kunnen worden. Enkele gewonden zijn overgebracht naar Turkije om daar te worden behandeld. Het gaat om de dodelijkste aanslagen sinds islamitische militanten van al-Shabaab in 2007 de heilige oorlog uitriepen.

„Wij hebben bevestigd gekregen dat er driehonderd mensen zijn omgekomen door de aanslag. Het aantal slachtoffers zal nog oplopen omdat sommige mensen nog worden vermist”, aldus het hoofd van de ambulancedienst.

Zaterdag bracht een zelfmoordterrorist in het centrum van de stad een truck met explosieven tot ontploffing voor een hotel, bij een kruising van belangrijke straten met overheidskantoren, restaurants en kiosken. De enorme klap legde hele gebouwen in puin en deed tal van voertuigen in vlammen opgaan. Twee uur later richtte een autobomexplosie elders in de hoofdstad, in het district Medina, een ravage aan.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat al-Shabaab er achter zit. De soennitische fundamentalisten hebben delen van het land in handen en willen een religieuze staat oprichten met een strikte interpretatie van de islamitische wetgeving. Een troepenmacht van 22.000 militairen van de Afrikaanse Unie ondersteunt de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen de terroristische beweging.