Meer dan 30 doden aardbeving Papoea

Door een zware aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea zijn volgens lokale media ten minste dertig mensen om het leven gekomen. De lokale krant Post Courier meldde dinsdag ook meer dan driehonderd gewonden. De exacte omvang van de schade is echter meer dan 24 uur na de beving nog steeds onduidelijk. Bovendien zijn er nog steeds naschokken.

Vooral in het binnenland, dat moeilijk toegankelijk is, zouden veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Meerdere huizen zijn vernietigd en op veel plaatsen zijn communicatie- en stroomleidingen uitgevallen. De beving met een kracht van 7.5 werd ook gevoeld op de andere helft van het verdeelde eiland, in de Indonesische provincie Papoea. Daar hadden maar enkele gebouwen schade opgelopen.

Volgens de Post Courier zijn er minstens dertien mensen om het leven gekomen in de provinciale hoofdstad Mendi alleen. In de districten Kutubu en Bosave waren er zeker achttien doden.