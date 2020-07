Meer dan 30.000 coronadoden in Mexico

In Mexico zijn meer dan 30.000 coronadoden geregistreerd, meldden de gezondheidsautoriteiten zaterdag. Daarmee is het land Frankrijk gepasseerd qua sterfgevallen als gevolg van het longvirus.

Mexico telt nu op vier landen na het hoogste aantal coronadoden. Alleen in de VS (ruim 129.000), Brazilië (meer dan 63.000), Groot-Brittannië (44.283) en Italië (34.854) zijn meer sterfgevallen geregistreerd. Het aantal bekende besmettingen in het Latijns-Amerikaanse land steeg tot meer dan 252.000, een toename van ruim 6900 infecties. Volgens experts ligt het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger.