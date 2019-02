Meer dan 3 ton ivoor bij smokkelwaar

Na de in beslagname van smokkelwaar uit Congo vond de Oegandese douane in een container ook meer dan 3 ton ivoor. De beambten hebben 762 olifantenslagtanden of delen ervan gevonden met een geschatte waarde van ongeveer 2 miljoen euro, zei een woordvoerder van de douane vrijdag.

Twee andere containers zijn nog niet leeggemaakt. De smokkelaars hadden het ivoor in grote boomstammen verborgen en de holtes gevuld met was en zaagsel. Vooral de was bemoeilijkt het legen van de container, aldus de woordvoerder.

Naast het totaal van 3,3 ton aan slagtanden, vond de douane ook 423 kilo aan pantsers van een met uitsterven bedreigde schubdiersoort, ook wel bekend als pangolins. De illegale goederen waren vanuit Congo via Zuid-Sudan naar Oeganda gekomen. De vermeende smokkelaars, twee Vietnamese burgers, werden gearresteerd.

Stropers in Afrika doden elk jaar duizenden olifanten. Ze verkopen de slagtanden, vooral naar Azië, waar ivoor populair is als een luxeartikel ondanks internationale handelsverboden. Er werd geschat dat tot 10 miljoen olifanten in Afrika leefden vóór het koloniale tijdperk. Daarvan zijn er nog maar 415.000 over.