‘Meer dan 3 miljoen coronabesmettingen in Europa’

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Europa, is de 3 miljoen voorbij. Dat meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. Wereldwijd is bij meer dan 15 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Rusland heeft in Europa verreweg het hoogste aantal besmettingen (ruim 795.000) gemeld en bijna 13.000 doden. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk (296.000 besmettingen, 45.000 doden), Spanje (267.000 besmettingen en 28.000 doden) en Italië (245.000 besmettingen en 25.000 doden).

Europa heeft als continent het hoogste aantal doden in de wereld gemeld. In Europese landen zijn ruim 206.000 patiënten overleden. Dat is bijna een derde van het wereldwijde dodental van bijna 627.000.

De cijfers geven geen volledig beeld. Dat komt omdat veel mensen met het virus niet worden getest, bijvoorbeeld omdat ze alleen lichte verschijnselen hebben en niet merken dat ze ziek zijn. Daarnaast berekenen niet alle landen het dodental op dezelfde manier.