Ebola heeft in Congo meer dan 2000 levens geëist, blijkt uit informatie die de regering vrijdag heeft bekendgemaakt. Het aantal besmettingen met het potentieel dodelijke virus is 3000.

Ebola brak in augustus vorig jaar uit in het Centraal-Afrikaanse land. Het is de ernstigste epidemie van de ziekte, die ernstige bloedingen veroorzaakt, na die van 2013 tot 2016. Die doodde in West-Afrika meer dan 11.300 mensen.