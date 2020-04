‘Meer dan 2000 doden door coronavirus in Duitsland’

Het aantal patiënten dat in Duitsland is overleden aan het nieuwe coronavirus, is de 2000 voorbij. Het dodental steeg in een etmaal met 206 naar 2016, melden Duitse media en de gezaghebbende Amerikaanse Johns Hopkins University.

Inmiddels is bij 107.663 mensen in Duitsland vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus: een toename van 4288 ten opzichte van een dag eerder. Duitsland staat op de lijst van de landen waar de meeste coronagevallen zijn gemeld op de vijfde plaats, onder de Verenigde Staten, Spanje, Italië en Frankrijk.

Het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, komt met afwijkende cijfers. Die gezondheidsorganisatie heeft melding gemaakt van 103.228 vastgestelde coronagevallen en een dodental van 1861.