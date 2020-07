Meer dan 20 doden door busongeval China

Zeker 21 mensen zijn om het leven gekomen door een busongeval in het zuidwesten van China. Het voertuig reed in de provincie Guizhou door een vangrail en belandde in een meer. Minstens vijftien mensen raakten gewond, melden de autoriteiten.

Op camerabeelden is te zien dat de bus plots over meerdere rijbanen schiet en daarna van de weg raakt. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Alle gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De bus zou onder meer jongeren hebben vervoerd die hun toegangsexamen moesten doen voor het hoger onderwijs. Dat examen, dat bekendstaat als gaokao, was al uitgesteld door de coronacrisis. Het valt nu samen met ernstig noodweer in delen van het land.

In totaal doen naar schatting zo’n 11 miljoen jongeren de gaokao. De autoriteiten hebben ouders opgeroepen de weersvoorspellingen goed in de gaten te houden voordat ze hun kinderen naar de examens sturen.

In de provincies Guizhou, Anhui, Hunan en Hubei valt dinsdag naar verwachting zo’n 250 tot 280 millimeter regen. De examens in delen van Anhui zijn uitgesteld vanwege de ernstigste overstromingen in tientallen jaren.

Ook in de miljoenenstad Wuhan is sprake van grote overlast. Daar viel zondag volgens staatsmedia 426 millimeter neerslag. De autoriteiten gebruiken enorme pompen om ondergelopen wegen weer watervrij te maken.