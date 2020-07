Meer dan 20 aanhoudingen na rellen in Belgrado om coronabeleid

De Servische politie heeft 23 arrestaties verricht tijdens de rellen in hoofdstad Belgrado. Daar liep een protest uit de hand tegen de aanscherping van de maatregelen tegen het coronavirus. Meer dan veertig politiemensen raakten gewond en meerdere politievoertuigen gingen in vlammen op.

President Aleksandar Vucic kondigde de maatregelen dinsdag aan. Servië had toen de dodelijkste dag tot dusver achter de rug, met dertien sterfgevallen door het coronavirus. Vucic sprak over een alarmerende opleving van het virus in het Balkanland, vooral in Belgrado. Komend weekend wordt daarom weer een lockdown van kracht.

In het circa zeven miljoen inwoners tellende land zijn tot dusver ruim 16.700 besmettingen vastgesteld en 330 patiënten overleden. Critici zeggen dat Vucic te snel maatregelen heeft ingetrokken in de aanloop naar de verkiezingen van vorige maand, die zijn gewonnen door zijn partij. Ze zijn woest dat nu weer nieuwe beperkingen worden opgelegd.

De situatie escaleerde bij het parlement. Daar verzamelden zich dinsdagavond laat enkele duizenden demonstranten. Het protest verliep vreedzaam tot een kleine groep het parlementsgebouw bestormde. De relschoppers raakten slaags met de oproerpolitie, die werd bekogeld met flessen, stukken beton en stenen. Agenten vuurden op hun beurt traangas af. De rellen duurden tot in de vroege ochtend.