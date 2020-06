Meer dan 20.000 coronadoden in Mexico

Het aantal Mexicanen dat sinds de uitbraak van het coronavirus is gestorven aan de gevolgen van het longvirus is vrijdag (lokale tijd) boven de 20.000 uitgekomen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde 647 nieuwe doden en 5.030 nieuwe bevestigde besmettingen in het land.

In Mexico zijn tot nu toe 170.485 inwoners geïnfecteerd geraakt, 20.394 zijn overleden. De regering gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger ligt.

Latijns-Amerika wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Eerder op vrijdag steeg het aantal besmettingen in Brazilië boven de 1 miljoen. Ook Peru en Chili tellen met respectievelijk 244.000 en 231.000 forse aantallen geïnfecteerden.