Meer dan 2 miljoen coronabesmettingen in VS

In de Verenigde Staten is bij meer dan 2 miljoen mensen het coronavirus vastgesteld. Dat melden de statistiekenwebsite Worldometers en persbureau Reuters op basis van eigen berekeningen. De VS zijn het zwaarst getroffen land.

Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen dagen weer gestegen, nadat in voorgaande weken sprake was van afname. Dat zou deels komen doordat er meer wordt getest, maar ook doordat de maatregelen zijn versoepeld en mensen weer op meerdere plekken komen. De kans om het virus op te lopen neemt daardoor toe.

Zeker 114.834 mensen in de VS zijn al overleden aan de gevolgen van het longvirus.